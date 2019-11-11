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انطلاق مهرجان الأسبوع البيئى السابع لجامعة المنوفية تحت شعار "سلامة البيئة حياة"

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:46 م
انطلاق مهرجان الأسبوع البيئى السابع لجامعة المنوفية تحت شعار "سلامة البيئة حياة" مهرجان الأسبوع البيئى السابع لجامعة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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انطلقت اليوم أولى فعاليات مهرجان الأسبوع البيئى السابع تحت شعار "سلامة البيئة .. حياة" برعاية وحضور الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور حسن خطاب أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب .

 

وأكد مبارك فى كلمته أهمية توجيه طاقات الشباب وتعظيم المشاركة الطلابية فى خدمة قضايا البيئة، مشيرا إلى دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى الجامعة وما يقوم به من دور حيوى وخدمى للبيئة المحيطة لتحقيق التكامل المجتمعى بين الجامعة والمجتمع، مضيفا أن مهرجان الأسبوع البيئى لابد أن يكون له مردود إيجابى سواء داخل الجامعة أو خارجها فى سلوكيات وأخلاقيات الطالب والمواطن بصفة عامة لبناء مصر، كما أنه يعد فرصة لتحويل الشباب من الحالة السلبية إلى الحالة الإيجابية وتعظيم دور القيم والأخلاق للحفاظ على البيئة مؤكدا ضرورة أن يحقق الاسبوع الأهداف المنشودة منه، وعمل تقرير عن ما تم تحقيقه من أنشطة وفعاليات ومدى الاستفادة التى تحققت.

 

ووجه القاصد بضرورة توجيه البحث العلمى لخدمة البيئة والحفاظ على سلامتها هذا إلى جانب نشر ثقافة العمل التطوعى للحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن هذا الاسبوع يعد ختاما لأسابيع ثقافية على مستوى كليات الجامعة ويشمل العديد من الأنشطة البيئية والثقافية التى من شأنها أن تعلى من تنمية الإحساس بأهمية الحفاظ على البيئة كأساس لتنمية المجتمع.

 

وعلى هامش الحفل افتتح رئيس الجامعة معرض جهاز شئون البيئة بالدلتا والذى ضم معروضات عن البيئية وكيفية الحفاظ عليها.

 

كما تم عرض فيلما تسجيليا لأنشطة الكليات المختلفة والأسابيع البيئية والثقافية على مستوى كليات الجامعة، هذا إلى جانب قصائد شعرية ألقاها طلاب الجامعة.

 

حضر الحفل لفيف من عمداء ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء الجهاز الإدارى بالجامعة وطلاب وطالبات الجامعة.

 

 


الاسبوع البيئى السابع بجامعة المنوفية

جامعة المنوفية

سلامة البيئة

المنوفيه

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