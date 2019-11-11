انطلاق المرحلة الأولى من المنطقة الحاضنة الاقتصادية الصينية-الأفريقية فى 2020

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أعلنت سلطات مقاطعة هونان وسط الصين أن أعمال بناء المرحلة الأولى من المنطقة الحاضنة الاقتصادية والتجارية الصينية-الأفريقية ستكتمل فى 2020 وستدخل حيز التشغيل في العام نفسه، حيث ستجذب الأجهزة الحكومية والمنظمات الدولية والشركات والأفراد الموهوبين من الجانبين.

وذكرت إدارة التجارة في مقاطعة هونان - في بيان اليوم - أن المنطقة الحاضنة الواقعة في سوق قاوتشياو الكبيرة في تشانغشا عاصمة المقاطعة، ستساعد في دعم تبادلات السلع والتعاون العملي والتبادلات في مجالات أخرى بين الصين وأفريقيا، وأنه من المتوقع أن توفر المنطقة خدمات متكاملة للشركات الصينية والأفريقية التي تتعامل مع بعضها البعض في أنشطة تجارية.

وأشارت الإدارة إلى أن هونان تستضيف مقر أمانة المعرض الاقتصادي والتجاري الصين-أفريقيا، وكذلك كيانات مؤسسية وأكاديمية ومالية أخرى لاستكشاف نماذج جديدة للتعاون مع أفريقيا.. لافتة إلى أن التعاون بين الصين والدول الأفريقية تم تعزيزه بشكل ملحوظ في السنوات الماضية، مع إقامة منصات تعددية تلعب دورا بناء مثل معرض الصين الدولي للواردات ومنتدى التعاون الصيني-الأفريقي.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا لعشر سنوات على التوالي. وفي 2018، بلغ حجم التجارة بين الصين وأفريقيا 2ر204 مليار دولار بزيادة 20% على أساس سنوي.