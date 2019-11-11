سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انطلاق المرحلة الأولى من المنطقة الحاضنة الاقتصادية الصينية-الأفريقية فى 2020

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:57 ص
انطلاق المرحلة الأولى من المنطقة الحاضنة الاقتصادية الصينية-الأفريقية فى 2020 الرئيس الصينى شى جين بينج
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت سلطات مقاطعة هونان وسط الصين أن أعمال بناء المرحلة الأولى من المنطقة الحاضنة الاقتصادية والتجارية الصينية-الأفريقية ستكتمل فى 2020 وستدخل حيز التشغيل في العام نفسه، حيث ستجذب الأجهزة الحكومية والمنظمات الدولية والشركات والأفراد الموهوبين من الجانبين.
وذكرت إدارة التجارة في مقاطعة هونان - في بيان اليوم - أن المنطقة الحاضنة الواقعة في سوق قاوتشياو الكبيرة في تشانغشا عاصمة المقاطعة، ستساعد في دعم تبادلات السلع والتعاون العملي والتبادلات في مجالات أخرى بين الصين وأفريقيا، وأنه من المتوقع أن توفر المنطقة خدمات متكاملة للشركات الصينية والأفريقية التي تتعامل مع بعضها البعض في أنشطة تجارية.
وأشارت الإدارة إلى أن هونان تستضيف مقر أمانة المعرض الاقتصادي والتجاري الصين-أفريقيا، وكذلك كيانات مؤسسية وأكاديمية ومالية أخرى لاستكشاف نماذج جديدة للتعاون مع أفريقيا.. لافتة إلى أن التعاون بين الصين والدول الأفريقية تم تعزيزه بشكل ملحوظ في السنوات الماضية، مع إقامة منصات تعددية تلعب دورا بناء مثل معرض الصين الدولي للواردات ومنتدى التعاون الصيني-الأفريقي.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا لعشر سنوات على التوالي. وفي 2018، بلغ حجم التجارة بين الصين وأفريقيا 2ر204 مليار دولار بزيادة 20% على أساس سنوي.


الصين

أفريقيا

المنطقة الاقتصادية الصينية الأفريقية

مقاطعة هونان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الكهرباء: مصر اقتربت من الوصول لمعدل الاحتياطى العالمى

وزير الكهرباء: مصر اقتربت من الوصول لمعدل الاحتياطى العالمى

بوليفيا.. موراليس يتهم خصومه بمحاولة اعتقاله بشكل غير قانونى

بوليفيا.. موراليس يتهم خصومه بمحاولة اعتقاله بشكل غير قانونى

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

5 أسباب ساهمت فى انتفاضة ريال مدريد محلياً وأوروبياً.. فيديو وصور

5 أسباب ساهمت فى انتفاضة ريال مدريد محلياً وأوروبياً.. فيديو وصور

تواريخ مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة 11 متهما بـ"بفض اعتصام النهضة".. اعرفها

تواريخ مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة 11 متهما بـ"بفض اعتصام النهضة".. اعرفها

لو هتشترى سمارت باند.. 10 حاجات لازم تخلى بلك منها

لو هتشترى سمارت باند.. 10 حاجات لازم تخلى بلك منها

طرق طبيعة لزيادة مستوى هرمون السعادة بشكل طبيعى فى جسمك

طرق طبيعة لزيادة مستوى هرمون السعادة بشكل طبيعى فى جسمك

تعزيزات أمنية فى محيط استاد القاهرة قبل لقاء مصر وغانا اليوم

تعزيزات أمنية فى محيط استاد القاهرة قبل لقاء مصر وغانا اليوم

انفوجراف ..كل ماتريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

انفوجراف ..كل ماتريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

مليار و188 مليون جنيه نصيب التأمين الصحى من ضرائب السجائر فى 3 أشهر

مليار و188 مليون جنيه نصيب التأمين الصحى من ضرائب السجائر فى 3 أشهر

الزراعة: نستهدف زراعة 300 ألف فدان قمح بأرض الإصلاح الزراعى بالموسم الجديد

الزراعة: نستهدف زراعة 300 ألف فدان قمح بأرض الإصلاح الزراعى بالموسم الجديد

الرى: دراسة متكاملة لحماية 69 كيلو متر على سواحل البحر المتوسط

الرى: دراسة متكاملة لحماية 69 كيلو متر على سواحل البحر المتوسط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة