اليوم.. جولة الإعادة لانتخابات اتحاد طلاب جامعة القناة

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الدكتورطارق راشد رئيس جامعة قناة السويس، إن اليوم الاثنين سيتم إجراء جولة الإعادة لانتخابات اتحاد طلاب من الساعة التاسعة صباحا وحتى تمام الخامسة مساء.

وأشار الدكتور طارق رحمى إلى أن المشاركة ضرورية فى هذا الحدث، مؤكدا على حرص الجامعة على دعم الاتحادات الطلابية للقيام بدورها فى تمثيل الطلاب، وتنظيم الأنشطة الطلابية، وأهمية تحفيز الطلاب على المشاركة فيها، ودعم التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن غدا الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر سيتم إجراء إنتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، ويوم الأربعاء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات لتنتهي الإنتخابات يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة ومن داخل غرفة العمليات.

وأكد الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن الجولة الأولى من الانتخابات شهدت إقبالا ملحوظا من قبل الطلاب، حيث توافد الطلاب منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الإدلاء بالأصوات لاختيار من يمثلهم.