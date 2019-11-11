اليوم.. التعليم تفتتح مدرسة تكنولوجيا التطبيقية الفندقية بمدينة نصر

كتب محمود طه حسين

تفتتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، مدرسة أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، فى إطار التوسع فى مدارس التكنولوجية التطبيقية.

ودخلت خلال الفترة عدة مدارس للتكنولوجيا التطبيقية الخدمة، كما أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير التعليم الفنى هدفه تقديم تعليم فنى حديث ومطور يخدم التنمية الاقتصادية فى الدولة، ويلبى احتياجات سوق العمل.

وتعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقة على توفير شريك من قطاع الصناعة يقدم للطلاب جزء عملى يتم تدريبهم بشكل متواصل ويلتحقون بوظائف إضافة إلى توفير عائد مادى لهم أثناء دراستهم قبل تخرجهم.