اليوم.. الأقصر تشهد انطلاق مُولد دير مار جرجس بجبل الرزيقات لمدة 7 أيام

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، الانطلاق الرسمي لمولد دير مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غربي المحافظة، وذلك بمشاركة الآلاف من أبناء الكنيسة ولمدة 7 أيام تنتهي في يوم 17 نوفمبر الجاري، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة من رجال مديرية أمن الأقصر والحماية المدنية لتحقيق أفضل خدمات لتأمين المحتفلين بالمولد السنوي.

ومن المقرر أن تشهد احتفالات الأيام السبعة بدير مارجرجس بجبل الرزيقات، فعاليات "الزفة" و"طواف الشمامسة" بصورة يومية فى تمام الساعة 2 ظهراً بدءاً من اليوم الإثنين، كما تقرر أن تقوم الليلة الختامية للاحتفالات يوم السبت 16 نوفمبر مساءاً فى قلب الدير بحضور الآلاف من المحبين من شعب الكنيسة، كما تشهد فعاليات المولد طوال الأيام السبعة تقديم الترانيم والأناشيد والعظات اليومية للآباء المطارنة و الأساقفة والآباء الكهنة داخل الدير.

وفي نفس السياق وضعت مديرية أمن الأقصر بقيادة اللواء أيمن راضى مدير الأمن، واللواء عصام ياسين حكمدار المديرية، خطة أمنية محكمة لتأمين احتفالات دير "مارجرجس" بجبل الرزيقات والتي شملت انتشار واسع لخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط الدير والأماكن الهامة والحيوية، والتمشيط المستمر والدوري عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات، وكلفت إدارة الحماية المدنية خبراء المفرقعات بالقيام بعمليات فحص وتعقيم لكافة السيارات والقادمين من الزوار لزيارة الدير، وذلك تحسباً لوجود أى أجسام غريبة مع تكثيف تواجد خبراء المفرقعات لعمليات التمشيط بشكل دوري لزيادة التأمين لحين انتهاء الاحتفالات بالدير، وشددت إدارة الحماية المدنية على ضرورة تأمين كافة أنحاء الدير، والطرق المؤدية للدير بالتنسيق مع العميد طارق محمد ألهم مدير إدارة مرور الأقصر، والعقيد حاتم حمدون نصر وكيل إدارة مرور الأقصر لتكثيف تواجد الأوناش المرورية من أجل عمليات رفع كافة السيارات المتروكة بمحيط الدير، وتنسق إدارة الحماية المدنية مع الدير للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة العمليات الخاصة بتأمين احتفالات الدير.

جدير بالذكر أن الاحتفال الرسمى بذكرى الشهيد مارجرجس فى دير الرزيقات يستمر من 11 إلى 17 نوفمبر والذى يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهى المناسبة التى توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مار جرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين، لكن المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد على 60 فدانا بداخل خيام أقيمت خصيصا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التى تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية، ويشار إلى أن تاريخ بناء دير مارجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامى 1850 إلى 1870 ميلادية وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 فى عهد الأنبا مرقص أسقف كرسى إسنا فى ذلك الوقت وورد ذكره فى كتابيه تحفة السائلين و دليل المتحف القبطى.