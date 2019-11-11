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الهيئة العامة لتعليم الكبار: 18 مليون أمي فى مصر.. فيديو

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:10 م
الهيئة العامة لتعليم الكبار: 18 مليون أمي فى مصر.. فيديو الإعلامية عزة مصطفى
إبراهيم سعيد

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قال عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، إن نسبة الأمية فى مصر كبيرة ، وكانت تزيد عن 42 % وتصل الآن لـ 27 % ولدينا حوالى 18 مليون أُمي في الشريحة العمرية 15 سنة فأكثر .

وأضاف عاشور عمري في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الهيئة بدأت عملها منذ 1991، ومازال لدينا رقم كبير من الأميين، والهيئة العامة لتعليم الكبار منوط بها محاربة الأمية وتخفيض الأعداد وسد منابع الأمية والتى تتلخص فى عدم التحاق نسبة كبيرة من الأطفال بالتعليم ومحاربة التسرب من التعليم.

وتابع عمري،" الهيئة لا تمتلك مباني تعليمية ولكن المجتمع بأكمله منوط به محو الأمية والقانون يؤكد على أن محو الأمية واجب وطني تشترك فيه كافة الجهات المعنية وكافة مؤسسات الدولة، والهيئة تضع الاستراتيجية والشراكة مع كل مؤسسات المجتمع وتشرف على عقد الامتحانات وفتح الفصل".


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