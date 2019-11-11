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النيابة: حداد حلوان انتحر بسبب الخلافات المتكررة مع زوجته

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:00 ص
النيابة: حداد حلوان انتحر بسبب الخلافات المتكررة مع زوجته جثه_أرشيفية
كتب سليم على

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قالت زوجة الحداد الذى أقدم على الانتحار بمنطقة العزبة القبلية فى حلوان، إن زوجها ترك عمله ولا تعرف أى شىء عنه، بسبب خلافات بينهما، لرفضه الإنفاق على أبنائه، بسبب مروره بضائقة مالية.

وأكدت زوجة الضحية خلال تحقيقات نيابة حلوان، أنها فوجئت بخبر انتحار زوجها بشنق نفسه بحبل غسيل فى السقف داخل الورشة محل عمله، وترك جوابا بجواره يبرر سبب انتحاره لوجود خلافات بينه وبينها.

وتلقى المقدم أحمد البندارى، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالى، بمنطقة العزبة القبلية، مفاده، انتحار جارهم، داخل محل عمله.

وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة أحمد حسن معوض، حداد، ومعلق بحبل غسيل أعلى سقف المحل الخاص به، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.


انتحار

اسباب الانتحار

انتحار حداد فى حلوان

نيابة حلوان

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