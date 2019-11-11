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النيابة تكشف سبب اندلاع حريق داخل عقار سكنى بالسلام

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:28 م
النيابة تكشف سبب اندلاع حريق داخل عقار سكنى بالسلام حريق شقة-أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى

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كشفت نيابة السلام، عن سبب اندلاع حريق داخل عقار سكنى بجوار مستشفى السلام التخصصى.

وأوضحت النيابة، أن ماس كهربائي هو سبب اندلاع النيران داخل العقار، وتغلغله لأكثر من عقار مجاور.

كان نشب حريق داخل عقار سكني بمنطقة أطلس بمنطقة السلام، وتغلغل لأكثر من عقار بجوار مستشفي السلام التخصصي،  ونتج عن الحريق إصابة 7 أشخاص، ونجحت الحماية المدنية فى السيطرة علي الحريق، ومنع امتداده للأماكن المجاورة.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ للحماية المدنية بالقاهرة، يفيد بنشوب حريق هائل بمساكن أطلس 3، بجوار مستشفي السلام التخصصي، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف، ونقل المصابين لأحد المستشفيات الخاصة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

 

حريق

نيابة السلام

الحماية المدنية

السيطرة على حريق

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