النيابة تأمر بتشريح جثة نجار قتل على يد شقيقه فى منشأة القناطر

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة، بتشريح جثة نجار ، قتله شقيقه بعدما اكتشف وجود علاقة بينه وبين زوجته في منطقة منشأة القناطر، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.

وكشفت التحقيقات أن المتهم البالغ من العمر 38 عاما ويعمل نقاش، كان على خلاف مع زوجته، بسبب شكه في سلوكها، وأنها على علاقة غير شرعية مع شقيقه، ونتيجة لذلك الخلاف غادرت الزوجة منزل الزوجية.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم تشاجر مع شقيقه على إثر تلك الشكوك، وبعدها انهال المتهم على شقيقه بشاكوش حتى هشم رأسه وفارق الحياة، ودفنه أسفل سلم المنزل.