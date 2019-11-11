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النفط ينزل أكثر من 1% بسبب مخاوف حرب التجارة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:47 ص
النفط ينزل أكثر من 1% بسبب مخاوف حرب التجارة نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين، وسط مخاوف بشأن فرص إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين بينما ضغطت بواعث القلق إزاء تخمة معروض على السوق.

ونزل خام برنت 69 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 61.82 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 1.9 بالمئة الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن محادثات التجارة مع الصين تسير بشكل "جيد جدا"، لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقا مع بكين إلا إذا كان مناسبا لأمريكا.

وأدت الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ 16 شهرا لتباطؤ النمو العالمي ودفعت المحللين لخفض توقعات الطلب العالمي على الخام مما أثار المخاوف من تخمة معروض في 2020.

وأظهرت بيانات مطلع الأسبوع تراجع أسعار المنتجين في الصين بأكبر نسبة منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام في أكتوبر في ظل ضعف قطاع الصناعات التحويلية نتيجة للنزاع التجاري وتراجع الطلب بما يبرز أثر الحرب التجارية.

 


أسعار النفط

الولايات المتحدة

الصين

نفط

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