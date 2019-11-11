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المعمل الكيماوى يحدد مصير عاطلين سقطا بمخدر "الهيروين" فى السلام

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:00 ص
المعمل الكيماوى يحدد مصير عاطلين سقطا بمخدر "الهيروين" فى السلام مخدر الهيروين_أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أرسلت نيابة السلام، عينة من مخدر الهيروين، تم ضبطها بحوزة متهمين بدائرة القسم، إلى المعمل الكيماوى بالقاهرة لفحصها وإعداد تقرير عنها.

بداية الواقعة بمرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، وتمكنت من ضبط كلا من "ع.ع"، سائق، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، و"ه م"، عامل، حال استقلالهما السيارة رقم "ل و3254 "ماركة "فولكس جيتا سوداء اللون "، ملك وقيادة الأول، وبحوزتهما "كمية من مخدر الهيروين وزنت 15 جرام 2 سرنجة، بداخلها سائل مخلوط بمسحوق الهيروين المخدر، 2 هاتف محمول"، بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


تجارة المخدرات

تجارة الهيروين

حبس

نيابة السلام

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