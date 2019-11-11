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المصرية للاتصالات تكشف عن خططها للتحول الرقمى بقمة مصر الاقتصادية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:00 م
المصرية للاتصالات تكشف عن خططها للتحول الرقمى بقمة مصر الاقتصادية محمد أبو طالب -نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات
كتبت: هبة السيد

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تشارك المصرية للاتصالات we يجلسة التحول الرقمى بـ"القمة الاقتصادية الاولى" والتى تعقد غدا الثلاثاء ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور أكثر من 40 شخصية من الوزراء والمسئولين وعدد من الخبراء وقادة الرأى فى المجالات الاقتصادية المختلفة بالقطاعين الحكومى والخاص. يشارك محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات للشؤون التجارية، بجلسة التحول الرقمى ممثلا عن الشركة المصرية للاتصالات.

و لعبت الشركة المصرية للاتصالات دورا كبيرا فى عمليات التحول الرقمى بمصر عبر تهيئة البنية التحتية لتقديم خدمات حكومية اليكترونية عبر كابلات الألياف الضوئية، حيث أنفقت الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80%، نحو 3  مليار دولار  لتطوير البنية التحتية عبر كابلات الفايبر خلال 5 سنوات منهم 2 مليار دولار فى اخر عامين.

و قامت الشركة بتوصيل نحو 670 مبنى حكوميا من ضمنها 700 مكتب بخدمة بكابلات الألياف الضوئية بمحافظة بورسعيد، وو صل إجمالى تكلفة مد كابلات الألياف الضوئية ببورسعيد  وحدها نحو 86 مليون جنيه، فضلا عن 93 مليون جنيه من مشروعات البنية التحتية الأخرى التى تشمل هيئة المجتمعات العمرانية.

و تعتزم الشركة المصرية للاتصالات المقدم الوحيد لخدمات البنية التحتية للاتصالات ، بتوصيل نحو 5 محافظات جديدة بكابلات الألياف الضوئية والتى تعطى سرعات أكبر لنقل البيانات وتعتمد عليها تقنية الجيل الرابع للمحمول، ووزعت المصرية للاتصالات نحو 613 ألف شريحة موبايل we "سيم كارد" على طلاب الصف الأول الثانوى ضمن منظومة تطوير التعليم.

وكابلات الألياف الضوئية هى وسيلة انتقال عالية السرعة للبيانات، حيث تحتوى على خيوط أو مسارات الألياف الزجاجية داخل غلاف معزول وهى مصممة لنقل بيانات لمسافة طويلة وبشكل عالى الاداء وتستخدم عادة فى شبكات البيانات والاتصالات، كما تدعم الكثير من أنظمة الانترنت والتلفزيون والهاتف فى العالم، لأن كابلات الألياف الضوئية تنقل البيانات عبر موجات الضوء، يمكن نقل المعلومات بسرعة الضوء ويمكن أن تصل لـ20 جيحابت فى الثانية فى بعض أنواع الكابلات وفقا لبعض تقارير.


قمة مصر الاقتصادية

محمد ابو طالب

المصرية للاتصالات

البنية التحتية

قمة مصر الاقتصادية الاولى

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