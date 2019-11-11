المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة اتجار المخدرات فى روض الفرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 3 سنوات لمسجل خطر، بتهمة حيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بعد ضبطه أثناء ترويجها على عملائه فى منطقة روض الفرج.

تلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغا بقيام المتهم بالاتجار فى المخدرات بدائرة القسم، وأكدت التحريات صحة البلاغ، وانتقلت قوات الأمن لضبط المتهم " عمرو.أ" 30 سنة، مسجل خطر، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته " 600 جرام من مخدر الحشيش، و250 جنيها، و هاتف محمول ".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 3 سنوات.