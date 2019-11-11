سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة اتجار المخدرات فى روض الفرج

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 07:18 م
المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة اتجار المخدرات فى روض الفرج محكمة،ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 3 سنوات لمسجل خطر، بتهمة حيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بعد ضبطه أثناء ترويجها على عملائه فى منطقة روض الفرج.

تلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغا بقيام المتهم بالاتجار فى المخدرات بدائرة القسم، وأكدت التحريات صحة البلاغ، وانتقلت قوات الأمن لضبط المتهم " عمرو.أ" 30 سنة، مسجل خطر، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته " 600 جرام من مخدر الحشيش، و250 جنيها، و هاتف محمول ".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 3 سنوات.

 

 


حبس عاطل

إتجار المخدرات

مخدر الحشيش

روض الفرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

حماية المستهلك: الزام الشركات المشاركة فى عروض "بلاك فرايدى" بتخفيض الأسعار

حماية المستهلك: الزام الشركات المشاركة فى عروض "بلاك فرايدى" بتخفيض الأسعار

تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل

تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل

رسالة شكر من فجر السعيد للمطربة أحلام بعد أزمتها الصحية

رسالة شكر من فجر السعيد للمطربة أحلام بعد أزمتها الصحية

موجز 6.. تحذير من عدم استقرار الطقس من الأربعاء للجمعة وأمطار تصل إلى السيول

موجز 6.. تحذير من عدم استقرار الطقس من الأربعاء للجمعة وأمطار تصل إلى السيول

منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

ابتكار فيروس "CF33" للقضاء على جميع أنواع السرطان .. اعرف التفاصيل

ابتكار فيروس "CF33" للقضاء على جميع أنواع السرطان .. اعرف التفاصيل

سوبر كورة.. فايلر يشترط ضم هذا اللاعب لدعم دفاع الأهلي فى الشتاء

سوبر كورة.. فايلر يشترط ضم هذا اللاعب لدعم دفاع الأهلي فى الشتاء

بعد الرحيل .. أجمل أهداف علاء علي فى مسيرته الكروية

بعد الرحيل .. أجمل أهداف علاء علي فى مسيرته الكروية

حسن نصر الله: مفاوضات مستمرة ولقاءات واستشارات لتشكيل حكومة جديدة

حسن نصر الله: مفاوضات مستمرة ولقاءات واستشارات لتشكيل حكومة جديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة