المشدد 15 سنة لـ 3 عاطلين كونوا تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة السرقة بالإكراه فى منطقة النهضة .

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا بقيام " على.أ 27 سنة، " و " سيد.ي " 27 وشهرته بليه، و " سعيد.ف " 32 سنه، بالاتفاق فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن بمنطقة النهضة بأسلوب التسلق وكسر الباب، وكذلك السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح ، وكشفت تحقيقات النيابة ارتكاب المتهمين عدد من السرقات ، وتم احالتهم للمحكمة التى أصدرت قرارها السابق .