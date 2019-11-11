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المشدد 15 سنة لـ 3 عاطلين كونوا تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:28 م
المشدد 15 سنة لـ 3 عاطلين كونوا تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة السرقة بالإكراه فى منطقة النهضة .
 
كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا بقيام  " على.أ 27 سنة،  " و " سيد.ي " 27 وشهرته بليه، و " سعيد.ف " 32 سنه،  بالاتفاق فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن بمنطقة النهضة بأسلوب التسلق وكسر الباب، وكذلك السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح ، وكشفت تحقيقات النيابة ارتكاب المتهمين عدد من السرقات ، وتم احالتهم للمحكمة التى أصدرت قرارها السابق .
 
 

السجن المشدد

تشكيل عصابى

سرقة المساكن

ضبط 3 عاطلين

قسم النهضة

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