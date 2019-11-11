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المرور يوصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر بسبب الشبورة على الطرق السريعة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 08:24 ص
المرور يوصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر بسبب الشبورة على الطرق السريعة شبورة - أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

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ناشدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، جميع السائقين بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية الرابطة بين المحافظات بسبب ظهور شبورة كثيفة منعا للحوادث. 
 
وشددت إدارة المرور، على عدم السرعات الزائدة وتخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، و يجب استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.
 
وأهابت إدارة المرور بالمواطنين اتباع قواعد المرور وإرشادات الإدارة العامة للمرور فى حالة وجود الشبورة على الطرق حفاظا على سلامة الجميع، وإعادة التذكرة بأرقام التليفونات التى قد تم الإعلان عنها للتواصل مع الإدارة العامة للمرور (01221110000 – 24021233/02 ) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة.
 
وكثفت اﻹدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور من تواجد الخدمات المرورية أعلى الطرق السريعة، لتأمين المواطنين بسبب الشبورة الكثيفة، مع انتشار سيارات الإغاثة أعلى الطرق ومتابعة الحالة المرورية، والإبلاغ عن أى معوقات للطرق.
 
وعززت إدارة المرور من انتشار ضباط المرور مزودين بالدراجات البخارية للقيام بعمليات تأمين للطرق السريعة، وتأمين مرتادى الطرق للوصول إلى الأماكن التى يقصدونها للإبلاغ عن أى أعطال أو حوادث مرورية، وللقيام بعمليات تفويج السيارات لحين انقشاع الشبورة.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


ادارة المرور

الشبورة المائية

الطرق السريعة

انعدام الرؤية

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