المؤبد لـ "مسجل خطر" بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى المرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل "مسجل خطر"، بالسجن المؤبد، وذلك بتهمة اتجار المواد المخدرة فى المرج.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج، تفيد بقيام " سامح.م " 42 سنه عامل، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى وترويج المواد المخدرة على عملائه فى المنطقة.

ومن خلال التحريات، تم التأكد من صحة المعلومات، فتم إعداد الأكمنة وضبط المتهم، حيث عثر بحوزته 500 جرام من مخدر الهيروين، وبمواجهة اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا للنيابة العامة التى إحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المؤبد.