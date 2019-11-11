الكرملين: لا نعرف شيئا عن شراء الأسد وأقاربه لعقارات فى موسكو

نفت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين علمها بما يتردد عن شراء الرئيس السورى بشار الأسد وأقاربه لعقارات فى مجمع "موسكو سيتى" بالعاصمة الروسية موسكو.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف - تعليقا على ما ذكرته جريدة "الفاينانشيال تايمز" عن شراء أقارب الأسد على مدار سنوات ما لا يقل عن 19 شقة فى مجمع "موسكو سيتى" - "لا نعرف أى شىء عن هذا الأمر، وليس من المفترض أن نعرف، لأن سوق العقارات فى روسيا حرة".
وأضاف بيسكوف: "لا أعلم ما إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم لا، فالكثير من المواطنين الروس ومواطنى البلدان الأخرى والأجانب يشترون العقارات فى موسكو".
الكرملين: لا نعرف شيئا عن شراء الأسد وأقاربه لعقارات فى موسكوالإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:57 م
المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف
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نفت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين علمها بما يتردد عن شراء الرئيس السورى بشار الأسد وأقاربه لعقارات فى مجمع "موسكو سيتى" بالعاصمة الروسية موسكو.
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