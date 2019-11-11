سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: لا نعرف شيئا عن شراء الأسد وأقاربه لعقارات فى موسكو

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:57 م
الكرملين: لا نعرف شيئا عن شراء الأسد وأقاربه لعقارات فى موسكو المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين علمها بما يتردد عن شراء الرئيس السورى بشار الأسد وأقاربه لعقارات فى مجمع "موسكو سيتى" بالعاصمة الروسية موسكو.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف - تعليقا على ما ذكرته جريدة "الفاينانشيال تايمز" عن شراء أقارب الأسد على مدار سنوات ما لا يقل عن 19 شقة فى مجمع "موسكو سيتى" - "لا نعرف أى شىء عن هذا الأمر، وليس من المفترض أن نعرف، لأن سوق العقارات فى روسيا حرة".
وأضاف بيسكوف: "لا أعلم ما إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم لا، فالكثير من المواطنين الروس ومواطنى البلدان الأخرى والأجانب يشترون العقارات فى موسكو".


الكرملين

دميترى بيسكوف

بشار الأسد

روسيا

سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية من الأربعاء وأمطار تصل للسيول وتمتد للقاهرة

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية من الأربعاء وأمطار تصل للسيول وتمتد للقاهرة

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة