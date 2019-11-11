الكرملين: لا نعرف شيئا عن شراء الأسد وأقاربه لعقارات فى موسكو

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نفت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين علمها بما يتردد عن شراء الرئيس السورى بشار الأسد وأقاربه لعقارات فى مجمع "موسكو سيتى" بالعاصمة الروسية موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف - تعليقا على ما ذكرته جريدة "الفاينانشيال تايمز" عن شراء أقارب الأسد على مدار سنوات ما لا يقل عن 19 شقة فى مجمع "موسكو سيتى" - "لا نعرف أى شىء عن هذا الأمر، وليس من المفترض أن نعرف، لأن سوق العقارات فى روسيا حرة".

وأضاف بيسكوف: "لا أعلم ما إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم لا، فالكثير من المواطنين الروس ومواطنى البلدان الأخرى والأجانب يشترون العقارات فى موسكو".