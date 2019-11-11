الكرملين: الوضع فى بوليفيا لن يؤثر على حضور بوتين لقمة "بريكس" بالبرازيل

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف ، اليوم الاثنين، أن الوضع فى بوليفيا لن يؤثر على زيارة الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الحالى إلى البرازيل للمشاركة فى قمة "بريكس".

وقال بيسكوف رداً على سؤال بهذا الصدد، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "لا.. الوضع فى بوليفيا لن يؤثر على زيارة الرئيس بوتين إلى البرازيل هذا الأسبوع لحضور قمة "بريكس"، وستتم الزيارة وفقا للبرنامج الذى تم إعداده بالفعل".

ومن المنتظر، أن تستضيف البرازيل قمة الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادى بالعالم "بريكس"، والتى ستعقد يومى 13 و14 نوفمبر الجارى.

وكانت موسكو قد دعت، فى وقت سابق اليوم، كل القوى السياسية فى بوليفيا إلى اتباع نهج مسؤول وإيجاد مخرج دستورى من الأزمة.

وبعد ساعات من إعلانه الدعوة لانتخابات جديدة تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، قدم الرئيس البوليفى إيفو موراليس استقالته من منصبه، والتى جاءت بعد أن تخلى الجيش عنه وطلب منه التنحى "للحفاظ على استقرار البلاد".

وكان موراليس، قد أعلن إجراء انتخابات مبكرة فى أعقاب أسابيع من الاحتجاجات ضد مزاعم بتزوير الأصوات فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى أكتوبر الماضى، فيما أكدت نائبة رئيس مجلس الشيوخ البوليفى جانين أجنيس استلام الحكم فى البلاد وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.