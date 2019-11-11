القوات المسلحة تنظم عدة ندوات تثقيفية وتوعوية بدمياط والقليوبية

كتب زكى القاضى

نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى العديد من الندوات التثقيفية والتوعوية بعدة مدارس بمحافظتى دمياط والقليوبية استمرارًا للاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، وذلك لتنمية روح الولاء والانتماء لقطاعات المجتمع المدنى.

بدأت الندوات بآيات من الذكر الحكيم ثم الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء مصر من الجيش والشرطة والقضاء، أعقب ذلك فيلما تسجيليا عن انتصارات أكتوبر المجيدة من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ثم فيلم تسجيلى عن المشروعات القومية التى تتم بسواعد أبناء مصر.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى محاضرة عن الأعمال القتالية والبطولية لأبناء القوات المسلحة، ثم كلمة لأحد ضباط مكافحة الإرهاب فى معركة الفرافرة، أعقبه محاضرة عن سلوكيات حب الوطن.

وقدمت طلائع مديرية الشباب والرياضة بدمياط عروضًا فنية وأوبريت عن نصر أكتوبر وكذا استعراضات فنيه وكورال مدارس النيل الدولية بالقليوبية، وفى نهاية الندوة تم تكريم عدد من أسر الشهداء من الجيش والشرطة وعدد من أسر المصابين.

حضر الندوات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعددا من القيادات التنفيذية لمحافظتى دمياط والقليوبية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى.