القبض على مقاول هارب من أحكام بغرامات مليون جنيه بالشرابية

كتب عبد الرحمن سيد – هدى أبو بكر

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على هارب من أحكام قضائية بغرامات مالية مليون جنيها فى الشرابية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بتمكن مباحث قسم شرطة الشرابية ، فى ضبط "ن .ع .ف" 54 سنة مقاول ومقيم دائرة القسم ، والمطلوب التنفيذ عليه في 4 حكم غرامة ( مباني ) باجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت مليون ومائتان وثمانية وأربعون ألف جنيه ، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.