القابضة للقطن: ماكينات ألمانية وسويسرية لتحديث مصانع الغزل والنسيج

كشف مصدر بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، أنه فور الانتهاء من ضمان وزارة المالية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج سيتم البدء فى تحديث المصانع الجديدة بماكينات من سويسرا وألمانيا وبعض الماكينات الإيطالية .
أضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الخطة الجديدة لتطوير الشركات تتضمن تجميعها فى مراكز محددة بدلا من وجود شركات تمارس نفس النشاط وتنافس بعضها البعض ، لافتا إلى أن منطقة كفر الدوار والمحلة وحلوان ستكون مراكز رئيسية للصناعة الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن خطة وزارة قطاع الأعمال لتطوير الشركات تتكلف نحو 21 مليار جنيه.
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