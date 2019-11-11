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القابضة للقطن: ماكينات ألمانية وسويسرية لتحديث مصانع الغزل والنسيج

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:26 م
القابضة للقطن: ماكينات ألمانية وسويسرية لتحديث مصانع الغزل والنسيج ماكينات غزل ونسيج
كتب عبد الحليم سالم

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كشف مصدر بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، أنه فور الانتهاء من ضمان وزارة المالية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج سيتم البدء فى تحديث المصانع الجديدة بماكينات من سويسرا وألمانيا وبعض الماكينات الإيطالية .

أضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الخطة الجديدة لتطوير الشركات تتضمن تجميعها فى مراكز محددة  بدلا من وجود شركات تمارس نفس النشاط وتنافس بعضها البعض ، لافتا إلى أن منطقة كفر الدوار والمحلة وحلوان ستكون مراكز رئيسية للصناعة الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن خطة وزارة قطاع الأعمال لتطوير الشركات تتكلف نحو 21 مليار جنيه.

 

 


القابضة للقطن

الغزل والنسيج

شركات الغزل

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