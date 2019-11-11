القابضة للقطن: ماكينات ألمانية وسويسرية لتحديث مصانع الغزل والنسيج

كتب عبد الحليم سالم

كشف مصدر بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، أنه فور الانتهاء من ضمان وزارة المالية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج سيتم البدء فى تحديث المصانع الجديدة بماكينات من سويسرا وألمانيا وبعض الماكينات الإيطالية .

أضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الخطة الجديدة لتطوير الشركات تتضمن تجميعها فى مراكز محددة بدلا من وجود شركات تمارس نفس النشاط وتنافس بعضها البعض ، لافتا إلى أن منطقة كفر الدوار والمحلة وحلوان ستكون مراكز رئيسية للصناعة الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن خطة وزارة قطاع الأعمال لتطوير الشركات تتكلف نحو 21 مليار جنيه.