الفيوم تحصد 14 ميدالية ببطولة شمال الصعيد للصم

الفيوم رباب الجالي

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، في بطولة شمال الصعيد لألعاب القوى وتنس الطاولة للطلاب الصم ،والتى أقيمت بمحافظة بنى سويف وحصدت مدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم عدد 9 ميداليات ، حيث فازت الطالبة منار سعيد بالمركز الأول 100 مترعدو، والطالبة إسراء أحمد بالمركز الثاني 100 متر عدو.



كما فازت ،الطالبة إسراء أحمد والطالبة فاطمة أحمد بالمركز الأول جله، وفازت الطالبة رانيا رجب بالمركز ثالث جله، وحصلت الطالبة حبيبه يوسف على المركز الأول في الوثب الطويل والطالبة فاطمة أحمد مركز أول وثب طويل.



وفازت الطالبة شروق محمد بالمركز الثالث وثب طويل، كما حصلت الطالبه إسراء أحمد علي المركز الثاني 200 متر عدو، كما حصلت الطالبه شروق محمد علي المركز الثالث وثب ، وحصلت الطالبة هاله أبوزيد على المركز الثالث تنس الطاولة.



وحققت مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنين بدمو حصلت على 5 ميداليات على مستوى البطولة.



وفاز الطالب خالد عبدالهادي بالمركز الأول 100م ، فاز الطالب فضل بالمركز الأول جلة 200م ، والطالب احمد على بالمركز الأول جلة، والطالب رجب بالمركز الثانى وثب طويل ، وفاز الطالب خالد عبدالوهاب بالمركز الثانى تنس طاولة.



وتقدم محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم بالتهنئة للطلاب الفائزين بمدارس الأمل للصم ، ومديري المدارس وإدارة التربية الخاصة بالمديرية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.



