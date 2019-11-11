العربية للتصنيع تعلن اليوم إطلاق منظومة الأتوبيسات الذكية

كتب ــ زكى القاضى

تعلن الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الاثنين، إطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية ، والتي تم فيها تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني من خلال التحالف الذى تقوده الهيئة العربية للتصنيع مع شركة وانكسيانج الصينية العالمية وشركة يونيتد إنفستمنت وشركة مواصلات مصر.

ويضم التحالف أيضاً عددا من الشركات المتخصصة فى تقديم الحلول التكنولوجية اللازمة لإدارة وتشغيل المنظومة الذكية.

يشارك فى إطلاق المنظومة، وزراء الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة والتجارة والصناعة و قطاع الأعمال العام والنقل، ومحافظي القاهرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر وبورسعيد، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

كما يشارك كل من، سفير دولة الصين بالقاهرة وممثلي شركة وانكسيانج الصينية وشركة (مواصلات مصر) وشركة (يونيتد انفستمنت) وعدد من كبري الشركات الوطنية المعنية بالموضوع وممثلي هيئة النقل العام.