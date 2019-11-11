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العثور على جثة مجهولة بترعة الخليل فى شبين القناطر

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:46 م
العثور على جثة مجهولة بترعة الخليل فى شبين القناطر جثة - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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عثر أهالى بمركز شبين القناطر على جثة مجهولة بترعة فى منطقة الوكلاء بالقليوبية، وتكثف مباحث المركز جهودها لكشف غموض ملابسات الجثة.
 
انتقلت قوات الأمن والإنقاذ وتم إنتشال الجثه وتبين أنها لذكر ونقلها إلى مستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق .
 
تلقى مدير الأمن القليوبية إخطارا من رئيس الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد تلقيه بلاغا من الأهالى فى عزبة الوكلاء دائرة المركز يفيد عثورهم على جثة لذكر عائمه على مياه ترعة الخليل .
 
إنتقلت الأجهزة الأمنيه والإنقاذ النهرى وجرى انتشال الجثه وتبين انها لذكر يرتدى ملابسه كاملة، وتم نقلها إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 
 

 


القليوبية

جثة مجهولة

امن القليوبية

شبين القناطر

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