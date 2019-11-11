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الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:00 ص
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الصين: "بى إم دبليو" و"فورد" تستدعيان نحو 547 ألف سيارة بسبب مخاطر تتعلق بالسلامة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:35 ص
الصين: "بى إم دبليو" و"فورد" تستدعيان نحو 547 ألف سيارة بسبب مخاطر تتعلق بالسلامة سيارة - أرشيفية
أ ش أ

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قررت شركتا "بى إم دبليو" و"تشانجآن فورد" استدعاء أكثر من 547 ألف سيارة من السوق؛ لمخاطر تتعلق بالسلامة؛ وذلك وفقا لما أعلنته مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق.
وذكرت المصلحة - فى بيان اليوم الاثنين - أن شركة "بى إم دبليو" سوف تستدعى 67 سيارة من السوق الصينى، اعتبارا من يوم 16 ديسمبر المقبل بسبب عيوب فى المحرك، مشيرة إلى أن الاستدعاء يشمل 18 سيارة من طرازى "بى إم دبليو 730 إل.آى" و "زد4"، المصنعة فى الفترة بين 12 فبراير و29 مايو 2019، وأضافت أن الشركة ستستدعي أيضا 49 سيارة من طرازي "بي إم دبليو 325 آي" و"325 إل.آي" المصنعة خلال الفترة بين 21 مايو و24 سبتمبر 2019.
وأوضحت أن عمود اتزان المحرك المعيبة في محركات السيارات المذكورة قد تؤدي إلى تسرب الزيت، والتوقف غير المقصود في الحالات القصوى، الأمر الذي يسبب مخاطر سلامة، مؤكدة أنه سيتم تبديل المحركات لجميع المركبات المتأثرة بشكل مجاني.
وفي سياق منفصل، بدأت شركة تشانغآن فورد المحدودة للسيارات - وهي مشروع مشترك بين شركة تشانغآن الصينية للسيارات، وشركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات - استدعاء 547876 سيارة؛ بسبب مخاطر سلامة الوسائد الهوائية.
ويتضمن الاستدعاء 344872 سيارة من طراز مونديو تم تصنيعها بين 4 يناير 2013، و11 أكتوبر 2016 و203004 سيارات من طراز إدج تم إنتاجها بين 4 سبتمبر 2014، و9 يونيو 2017.
ولفتت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق أنه تم تزويد الوسائد الهوائية المعيبة بمضخات نفخ لا تحتوي على مواد مجففة، التي تنتشر داخل الوسائد الهوائية، والتي يكمن خطرها في حالة انفجار المركبات المتأثرة، فتتطاير الشظايا وتشكل مخاطر على السائقين والركاب.. لافتة إلى أن الشركة المعنية ستستبدل الوسائد الهوائية المعيبة مجانا.


بى إم دبليو

تشانجآن فورد

مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق

السوق الصينى

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