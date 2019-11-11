الصحة: صرف علاج الدرن بالمجان وتنسيق مع الداخلية لرعاية نزلاء السجون المصابين به

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين برنامج مكافحة الدرن والمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارتى الدفاع والداخلية والمتعاملين مع اللاجئين من خلال الترصد الوبائى لمرض الدرن.

وقالت وزارة الصحة والسكان: يتم التنسيق مع مصلحة السجون للاكتشاف المبكر وتقديم العلاج المجانى لمرضى الدرن بين نزلاء السجون و كذلك يتم الفحص الدورى المجانى للمخالطين لمرضى الدرن للاكتشاف المبكر لحالات الإصابة وعلاجها.

وأضافت الوزارة أن جميع الخدمات الصحية والعلاجية تقدم لمريض الدرن بالمجان دون أى تكاليف مالية وتابعت : هناك مراكز للفحص وصرف العلاج وتكرار الفحص حتى تمام الشفاء .