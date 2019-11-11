سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:00 ص
الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان الغدة الدرقية عند الأطفال
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة نانسى الجندى مدير الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة، أن المعامل المركزية تقوم بتحليل الغدة الدرقية لما يقرب من 2.5 مليون طفل سنوياً بالمجان، عقب الميلاد وعند التسجيل بمكاتب الصحة.

وقالت الدكتورة نانسى الجندى مدير الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة، إن التحاليل تتم بالمجان للأطفال ويقوم بها العاملين بمكاتب الصحة فى المحافظات المختلفة، مؤكدة أهمية إجراء التحليل لجميع الأطفال.

وتابعت الدكتورة نانسى الجندى أن المعامل المركزية لها دور قومى غير هادف للربح وتمثل الحارس الأمين على صحة المصريين بما لديها من قدرات فنية وكوادر بشرية كبيرة، بالإضافة إلى الأجهزة والتقنيات الكبيرة التى يتم توظيفها لصالح تحسين الخدمات.

 


الصحة

المعامل المركزية

الغدة الدرقية

الأطفال

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

ليفربول ضد مان سيتي.. محمد صلاح يسجل في ثلاثية رائعة للريدز تعزز الصدارة

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

مدمن ينتحر شنقا بمدينة السلام بسبب الاستروكس فى بث مباشر على فيس بوك

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

اليوم السابع.. الحكومة تستجيب لـ62 ألف شكوى لمواطنين خلال أكتوبر

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

رجل المناسبات الكبيرة .. محمد صلاح يساهم فى 52 هدفا مع ليفربول على أنفليد

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

انعقاد قمة مصر الاقتصادية الأولى الثلاثاء القادم تحت رعاية رئيس الوزراء.. الحكومة والقطاع الخاص يرسمان مستقبل اقتصاد مصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح.. طرح رؤية مصر 2030 فى 5 جلسات شاملة

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

موجز 6.. غدا بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعى

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

تريزيجيه يسجل في خسارة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. فيديو

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

كيف دعم "تعويم الجنيه" الاقتصاد؟.. تدفقات بـ200 مليار دولار وزيادة الاستثمار والصادرات وتحويلات المصريين تسجل 73 مليار دولار خلال 3 سنوات.. رفع التصنيف الائتمانى.. والاحتياطى يغطى 9 أشهر ويستهدف 50 مليار دولار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة