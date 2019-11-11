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الشباب والرياضة بالغربية تطرح إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:44 م
الشباب والرياضة بالغربية تطرح إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية
الغربية محمد طارق

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية،اليوم الاثنين،طرح إقامة بعض المشروعات الاستثمارية، بمراكز شباب "المحلة الكبرى،وزفتى، وسمنود، ونادى كفرالزيات الرياضى". 
 
وأشار أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية،إلى أن عملية الطرح تأتى بعد مناقشة كافة المعوقات والتصورات والمقترحات،التى يمكنها أن تساعد علي نجاح المشروع،لافتا أن تلك المشروعات الاستثمارية، متنوعة،وبنظام حق الانتفاع بمراكز الشباب التي أصبحت فى حيز التنفيذ.
 
يذكر أن هذا فى إطار خطة الوزارة،بطرح إقامة مشروعات استثمارية بمراكز الشباب بالمحافظات، لتوفير مصادر تمويل ذاتية لهذة المراكز، وخلق مزيد من التنوع في الخدمات المقدمة دون تحمل الوزارة أو مراكز الشباب أي أعباء مالية، تحت شعار "يلا نطور مراكزنا".
 

محافظة الغربيه

مشروعات استثماريه

الشباب والرياضه

مراكز شباب الغربيه

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