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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:52 ص
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم السكة الحديد - ارشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة، اليوم الإثنين، على بعض خطوط الهيئة، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك، وتحديث نظم الإشارات وهى كالتالى:
 
أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة
 
ثانياً : خط القاهرة / السد العالي
 
متوسط تأخيرات القطارات كالآتى:
 
-  القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة
 
أسيوط / أسوان مدة 40 دقيقة
 
ثالثاً : خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة
 
رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة
 
واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات، ودعت المسافرين إلى اتخاذ التدابير والاستعدادات، بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.
 
 

 


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تاخر القطارات

توقف حركة القطارات

اليوم السابع بلس

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