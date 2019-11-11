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الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:50 ص
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السفير التشيكى بمصر يزور اليوم مركزى الفرافرة والداخلة لدعم مرضى السرطان

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 03:00 ص
السفير التشيكى بمصر يزور اليوم مركزى الفرافرة والداخلة لدعم مرضى السرطان واحة الداخلة - أرشيفية
الوادى الجديد- فريق المحافظات

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يزور جان فوليك، السفير التشيكى بمصر، صباح اليوم الاثنين، ولمدة يومين واحتى الفرافرة والداخلة فى محافظة الوادى الجديد 

أكد المهندس محمد محمود يوسف، مدير جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان بمركز الداخلة بالوادى الجديد، أن السفير التشيكى بمصر سيزور مركز الفرافرة، فى رحلة سياحية لزيارة أهم المعالم الأثرية السياحية بالمركز اليوم الاثنين، على أن يزور مركز الداخلة صباح الثلاثاء. 

وأضاف محمد، أن زيارته لمقر جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان بمركز الداخلة، بهدف متابعة المشروعات التى تنفذها الجمعية بدعم من السفارة، مع تقديم منحة جديدة  للجمعية فى مجال المشروعات الحرفية

ولفت إلى أن الزيارة لمقر الجمعية لمتابعة تشغيل جهاز دلالات الأورام والذى دعمت السفار الجمعية بمبلغ 600 ألف جنيه، خلال الفترة الأخيرة وهو أول جهاز على مستوى المحافظة لتحاليل الأورام، بينما دعمت السفارة الجمعية على مدار العامين الماضيين بجهاز " إيكو" ومنحة تقدر بـ100 ألف جنيه للمشروعات الحرفية التى تنفذها الجمعية.

 


الوادى الجديد

السفير التشيكى بالقاهرة

جمعية مرضى السرطان بالداخله

الفرافرة

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