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السعودية تدين الهجوم الإرهابى على قافلة تنقل عمال شرقى بوركينا فاسو

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:42 ص
السعودية تدين الهجوم الإرهابى على قافلة تنقل عمال شرقى بوركينا فاسو وزارة الخارجية السعودية
أ ش أ

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أعربت المملكة العربية السعودية عن ادانتها واستنكارها للهجوم الإرهابى الذى استهدف قافلة تنقل عمال شركة تعدين شرقى بوركينا فاسو مخلفا عشرات القتلى والجرحى.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية فى بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين تضامن المملكة مع بوركينا فاسو ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينافاسو، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.


وزارة الخارجية السعودية

السعودية

بوركينا فاسو

عملية إرهابية

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