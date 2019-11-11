السعودية تدين الهجوم الإرهابى على قافلة تنقل عمال شرقى بوركينا فاسو

أعربت المملكة العربية السعودية عن ادانتها واستنكارها للهجوم الإرهابى الذى استهدف قافلة تنقل عمال شركة تعدين شرقى بوركينا فاسو مخلفا عشرات القتلى والجرحى.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية فى بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين تضامن المملكة مع بوركينا فاسو ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينافاسو، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
السعودية تدين الهجوم الإرهابى على قافلة تنقل عمال شرقى بوركينا فاسوالإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:42 ص
وزارة الخارجية السعودية
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أعربت المملكة العربية السعودية عن ادانتها واستنكارها للهجوم الإرهابى الذى استهدف قافلة تنقل عمال شركة تعدين شرقى بوركينا فاسو مخلفا عشرات القتلى والجرحى.
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