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السجن 3 سنوات لمتهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية بمدينة نصر

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:29 م
السجن 3 سنوات لمتهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية بمدينة نصر محكمة-أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة المتهم "أيمن.أ" بالسجن 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه، لاتهامه بحيازة أسلحة وذخائر نارية بمدينة نصر.
 
صدر الحكم بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
 
وأسندت النيابة للمتهم "أيمن.أ"، تهمة حيازة أسلحة وذخائر نارية بدون ترخيص، بدائرة قسم مدينة نصر.
 
كانت بداية الواقعة، بتلقى قسم مدينة نصر بلاغ يفيد بقيام المتهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية، وبالانتقال تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.
 

جنايات القاهرة

السجن المشدد

حيازة اسلحة

قسم مدينة نصر

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