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الزراعة تعلن عن استيراد فيل و4 سباع بحر و3 زرافات و2 حمار وحشى

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:48 ص
الزراعة تعلن عن استيراد فيل و4 سباع بحر و3 زرافات و2 حمار وحشى الفيلة نعيمة
كتب عز النوبى

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أعلنت الإدارة المركزية لـ حدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، عن استيراد" فيل" جديد ، وعدد 4 من "سباع البحر" بينها 2 لحديقة الحيوان بالجيزة و2 لحديقة الحيوان بالإسكندرية من دولة الصين، وذلك بالتعاون مع سفارة زيمبابوى فى القاهرة.

وقال تقرير الخدمات البيطرية ، إنه تم عقد عملية تبادل مع إحدى حدائق الحيوان بجنوب افريقيا لاستقبال 3 "زرافات" منها ذكر و2 أنثى ، بالإضافة إلى 2 حمار وحشى ،  فى مقابل إرسال فرس نهر والقرد الحبشى كبديل لسبع البحر ، فى إطار الخطة الموضوعة للتطوير ومواجهة العجز فى بعض انواع الحيوانات البرية.

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، إن عملية الاستيراد لهذه الحيوانات سيتم بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على العروض المقدمة وخاصة من جنوب إفريقيا وطبقا للشروط المعمول بها والاشتراطات الدولية لمنظمة الصحة الحيوانية ، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشكلات التكدس فى بعض انواع الحيوانات البرية او العجز فى بعضها خاصة انه يوجد بحديقة حيوان الجيزة فرس النهر والكبش الأروى بكثافة.

 


حديقة حيوان الجيزة

استيراد فيل

الخدمات البيطرية

فرس النهر

زرافات

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