الزراعة: إصدار تراخيص لـ3614 مزرعة إنتاج داجنى وتسهيلات لموافقات التشغيل

كشف تقرير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن الموافقة على 3614 ترخيصًا لمزارع الدواجن، منذ بداية عام 2019 وحتى 24 من أكتوبر الماضى، وجارى اعتماد الموافقات للثروة الداجنة لزيادة الإنتاج .

وأكد تقرير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، حصل لـ "اليوم السابع" على نسخه منه أنه من بين الموافقات 271 موافقة تصريح مزاولة نشاط للمربى الصغير، موضحا أن التوسع فى موافقات تراخيص تشغيل مشروعات الثروة الحيوانية من خلال تسهيلات القطاع للحصول على موافقات التشغيل، ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والبيضاء وزيادة المعروض منها فى الأسواق والحد من الاستيراد ، ودعما لصغار المربيين والمشروعات الصغيرة.

ويأتى التوسع فى إصدار تراخيص مشروعات الانتاج الحيوانى والداجنى، وذلك تفعيلاً للقرارات الوزارية أرقام 773 و368 لسنة 2017 الصادرة من وزارة الزراعة، بشأن إصدار تراخيص التشغيل لجميع أنشطة الإنتاج الحيوانى ومعاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية معاملة النشاط الزراعى، مؤكدا أن الموافقة على هذه المشروعات تأتى فى إطار سعى الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمربيين والنهوض بالإنتاج المحلى.