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الرى: دراسة متكاملة لحماية 69 كيلو متر على سواحل البحر المتوسط

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:00 ص
الرى: دراسة متكاملة لحماية 69 كيلو متر على سواحل البحر المتوسط أعمال حماية الشواطىء
كتبت أسماء نصار

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كشف المهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة حماية الشواطىء، التابعة لوزارة الرى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن الهيئة تقوم بعمل دراسة متكاملة  لحماية 69 كيلو متر   على سواحل البحر المتوسط ، مشيراً إلى أن الدراسة تمتد من 10 كيلو إلى 30 كيلو داخل اليابس، بالإضافة إلى 200 ميل بحرى داخل البحر لمعرفة مدى تأثيرها على البيئة، ومدى اتزان الشاطىء للسيطرة على ثبات خط الشاطئ وحمايته من كوارث النحر والترسيب.

يشار إلى أن هيئة حماية الشواطىء اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى شواطئ الجمهورية وخاصة شواطئ البحر المتوسط بمختلف الادارات العامة للتنفيذ التابعة للهيئة خلال هذه الفترة الحرجة من كل عام، وما يصاحبها من حدوث نوات شديدة وذلك من خلال غرف عمليات على مستوى الادارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطي شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أي إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، مع عمل التنسيق اللازم مع الاجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة.

يذكر أن الحكومة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى، تنفذ العديد من مشرعات حماية  الشواطئ لعمل الحماية الملائمة والدائمة ضد مخاطر النحر بالسواحل المصرية التى تمتد لأكثر من 3500 كم، خاصة بالساحل الشمالى للدلتا نتيجة الهجمات العنيفة للأمواج والتيارات البحرية ، وذلك في ضوء الدارسات المختلفة والمتأنية سواء كانت دراسة اقتصادية أو دراسة للظواهر والعوامل الطبيعية ودراسة فنية لأعمال المساحة البحرية ، والجسات والنماذج الهيدروليكية للمشروعات المراد تنفيذها.


حماية الشواطىء

السواحل

خط الشاطىء

نحر البحر

اليوم السابع بلس

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