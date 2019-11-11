الرى: إنشاء خزان لتجميع مياه على عين "طنكليش" الطبيعية بسيوة لمنع إهدارها

كتبت أسماء نصار

أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية للساحل الشمالى الغربى وسيوة، بوزارة الموارد المائية والرى، البدء فى إنشاء خزان تجميع على عين "طنكليش" الطبيعية لتجميع مياه العين ومنع إهدارها للمصارف واستخدامها فى رى الزراعات المجاورة ضمن عملية انشاء وتطوير وتأهيل عيون طبيعية وخزانات ومواسير p.v.c بواحة سيوة .



ووضعت الوزارة إجراءات لحل مشاكل الصرف الزراعى التى تعانى منها واحة سيوة، حيث تعانى الواحة من عدد من المشاكل المائية بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضية، وزيادة حجم الآبار العشوائية التى تصرف مياه أكثر من احتياجات المزارع، وزيادة معدلات تدفق المياه من العيون الطبيعية الأمر وهو ما تطلب بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على هذه المشاكل نهائياً .



وكانت اللجنة التنسيقية بين وزارتى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، قد اتفقت فى اخر اجتماع لها على اتخاذ إجراءات لحل مشاكل ارتفاع منسوب المياه فى البرك والبحيرات بواحة سيوة، حيث تعانى الواحة من مشاكل المائية بسبب ارتفاع منسوب المياه الأرضية، وزيادة حجم الآبار العشوائية التى تصرف مياه أكثر من احتياجات المزارع، وزيادة معدلات تدفق المياه من العيون الطبيعية الأمر الذى تطلب ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على هذه المشاكل نهائياً من خلال غلق الآبار العشوائية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى قبل وصولها للبرك وانشاء الخزانات الأرضية حفاظا على المياه.

