سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع المدنى السعودى يحذّر من التقلبات الجوية على مكة المكرمة

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:38 ص
الدفاع المدنى السعودى يحذّر من التقلبات الجوية على مكة المكرمة هطول أمطار _ صورة أرشيفية
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت الإدارة العامة للدفاع المدنى بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وذلك خلال اليوم، وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، على أجزاء من منطقة مكة المكرمة - العاصمة المقدسة، بحسب "واس".

وأهاب المتحدث الرسمى للإدارة العامة للدفاع المدنى بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة فى الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التى تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافةً إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة أثناء نشاط الرياح .

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات فى الحالة الجوية .

 

 


الدفاع المدنى السعودى

السعودية

أخبار السعودية

مكة المكرمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-11-2019 فى مصر

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-11-2019 فى مصر

وزير الكهرباء: مصر اقتربت من الوصول لمعدل الاحتياطى العالمى

وزير الكهرباء: مصر اقتربت من الوصول لمعدل الاحتياطى العالمى

بوليفيا.. موراليس يتهم خصومه بمحاولة اعتقاله بشكل غير قانونى

بوليفيا.. موراليس يتهم خصومه بمحاولة اعتقاله بشكل غير قانونى

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

5 أسباب ساهمت فى انتفاضة ريال مدريد محلياً وأوروبياً.. فيديو وصور

5 أسباب ساهمت فى انتفاضة ريال مدريد محلياً وأوروبياً.. فيديو وصور

تواريخ مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة 11 متهما بـ"بفض اعتصام النهضة".. اعرفها

تواريخ مهمة ارتبطت بإعادة محاكمة 11 متهما بـ"بفض اعتصام النهضة".. اعرفها

لو هتشترى سمارت باند.. 10 حاجات لازم تخلى بلك منها

لو هتشترى سمارت باند.. 10 حاجات لازم تخلى بلك منها

طرق طبيعة لزيادة مستوى هرمون السعادة بشكل طبيعى فى جسمك

طرق طبيعة لزيادة مستوى هرمون السعادة بشكل طبيعى فى جسمك

تعزيزات أمنية فى محيط استاد القاهرة قبل لقاء مصر وغانا اليوم

تعزيزات أمنية فى محيط استاد القاهرة قبل لقاء مصر وغانا اليوم

انفوجراف ..كل ماتريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

انفوجراف ..كل ماتريد معرفته عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا

مليار و188 مليون جنيه نصيب التأمين الصحى من ضرائب السجائر فى 3 أشهر

مليار و188 مليون جنيه نصيب التأمين الصحى من ضرائب السجائر فى 3 أشهر

الزراعة: نستهدف زراعة 300 ألف فدان قمح بأرض الإصلاح الزراعى بالموسم الجديد

الزراعة: نستهدف زراعة 300 ألف فدان قمح بأرض الإصلاح الزراعى بالموسم الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة