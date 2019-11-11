الدفاع الروسية: صاروخا "سويوز-2" و"أنغارا" يحميان الفضاء العسكرى الروسى

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم 11 أن تصنيع صاروخى "سويوز – 2" و"أنغارا" الحديثين ضمان لاستقلال الفضاء العسكرى الروسى.

ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، أصدرت الوزارة بمناسبة حلول ذكرى مرور 25 عاما من منح مطار "بليسيتسك" العسكري لقب القاعدة الفضائية الروسية الرسمية بيانا جاء فيه أن قاعدة "بليسيتسك"، بصفتها أقصى قاعدة فضائية روسية شمالا، قد أطلقت منذ عام 1994 نحو 180 صاروخا فضائيا و80 صاروخا باليستيا عسكريا عابرا للقارات.

وأوضح البيان أن تصميم صاروخي "سويوز – 2" و"أنغارا" يسمح بضمان استقلال الفضاء العسكري الروسي، مع العلم أن صاروخ "أنغارا" لا يمكن إطلاقه حاليا إلا من قاعدة "بليسيتسك". وأعاد البيان إلى الأذهان أن أول صاروخ خفيف من ذلك الطراز قد أطلق من قاعدة "بليسيتسك" عام 2014.

وكان مركز "خرونيتشيف" الروسي للصواريخ الفضائية قد أفاد في وقت سابق بأن صاروخ "أنغارا - آ 5" الثقيل سيطلق نهاية ديسمبر المقبل.

وأما صاروخ "سويوز – 2" الروسي المتوسط فسيطلق بدءا من عام 2020 من المنصة المطورة في قاعدة "بليسيتسك"، مع العلم أن منصة "غاغارين" في قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية الواقعة في كازاخستان لا تزال قيد الترميم.

يذكر أن صاروخ "أنغارا" الفضائي يخطط لإطلاقه مستقبلا من قاعدة "فوستوتشني" الروسية الفضائية حيث يتم حاليا إنشاء منصة خاصة به.