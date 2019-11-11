الدفاع الروسية: رصد 54 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 33 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت فى محافظات إدلب"9" وحلب "9" واللاذقية "9" وحماة"6".

وأشارت الوزارة فى بيان، اليوم الاثنين، إلى أن الجانب التركى فى اللجنة رصد بدوره 21 انتهاكا للهدنة فى محافظات إدلب "12" واللاذقية "2" وحلب "3" وحماة"4".

وأضاف البيان، أن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، ورصد تحركات اللاجئين السوريين، نفذ بشكل عام 2239 عملية إنسانية، بوزن إجمالى من المساعدات الإنسانية 3704.8785 طن.