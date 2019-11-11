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الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:16 م
خالد صلاح
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الداخلية التونسية تنفى ما تردد عن عودة مقاتلين منتمين لتنظيمات إرهابية

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:14 م
الداخلية التونسية تنفى ما تردد عن عودة مقاتلين منتمين لتنظيمات إرهابية وزارة الداخلية التونسية
أ ش أ

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نفت وزارة الداخلية التونسية، صحة ما يتردد على شبكات التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية التونسية والأجنبية، حول عودة مقاتلين ينتمون إلى تنظيمات إرهابية أو شاركوا فى عمليات ذات صبغة إرهابية ببؤر التوتر.
 
وأكدت الوزارة، فى بيان لها، اليوم الاثنين، أن مثل هذه الأخبار غير صحيحة ومن شأنها أن تثير مخاوف الرأى العام، منوهة بأن كل من ثبت انخراطه فى تنظيمات إرهابية خارج الحدود التونسية ومشاركته فى أعمال إرهابية تتم إحالته فور عودته إلى الهيئات القضائية المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين المعمول بها فى مثل هذه الحالات
 

تونس

الداخليه التونسيه

تنظيمات ارهابيه

مواقع التواصل الاجتماعى

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