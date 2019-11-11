الداخلية التركية تعلن ترحيل 11 فرنسيًا من عناصر داعش إلى بلادهم

كتب سمير حسنى

أعلنت الداخلية التركية، ترحيل 11 فرنسيًا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى بلادهم، جاء ذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية ، اليوم الاثنين، إن بلاده رحلت متشددا أمريكيا وسترحل قريبا 7 ألمان بعد أن ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أنقرة بدأت عمليات إعادة متشددين أجانب من تنظيم داعش لبلادهم.