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الداخلية التركية تعلن ترحيل 11 فرنسيًا من عناصر داعش إلى بلادهم

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:18 ص
الداخلية التركية تعلن ترحيل 11 فرنسيًا من عناصر داعش إلى بلادهم عناصر تنظيم داعش
كتب سمير حسنى

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أعلنت الداخلية التركية، ترحيل 11 فرنسيًا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى بلادهم، جاء ذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية ، اليوم الاثنين، إن بلاده رحلت متشددا أمريكيا وسترحل قريبا 7 ألمان بعد أن ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أنقرة بدأت عمليات إعادة متشددين أجانب من تنظيم داعش لبلادهم.

 

 

 

 


داعش

تركيا

الداخلية التركية

فرنسا

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