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الخلاط الكهربائى يخنق سيدة فرنسية أثناء إعداد طبق الحلويات

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:36 م
الخلاط الكهربائى يخنق سيدة فرنسية أثناء إعداد طبق الحلويات مطبخ - أرشيفية
وكالات

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لم تكن تتوقع امرأة فرنسية ، أن تجد نفسها في ورطة، كلفتها حياتها، بينما كانت تحضر قالبا من الحلويات، لابنها في مطبخ المنزل.
 
فقد توفيت ربة منزل فرنسية، بعد أن علق وشاحها في خلاط كهربائي أثناء قيامها بتحضير حلويات لابنها.
 
ونقل موقع سكاى نيوز عربية أن فرق الإسعاف والشرطة ، ذكرت أن امرأة، تبلغ من العمر 58 عاما، توفيت اختناقا عندما علق وشاحها في الخلاط الكهربائي.
 
وأوضحت الشرطة، أن المرأة الخمسينية كانت تعد الحلويات مع ابنها ، عندما وقعت الحادثة المؤسفة، مشيرة إلى أن ابن الضحية، البالغ من العمر 15 عاما، كان إلى جانبها في الشقة عند وقوع الحادث. 
 
 وقالت الشرطة، إن الابن سارع إلى الاتصال بالشرطة ، طلبا للنجدة والمساعدة.
 
وبناء على نصائح فرق الإسعاف، سارع ابن الضحية إلى قطع التيار الكهربائي عن الخلاط، ومزق الوشاح الذي كانت تضعه والدته، وفق ما أوضحت المصادر نفسها.
 
وعندما وصل فريق الإسعاف إلى الشقة، حاول المسعفون انعاش السيدة، التي لم يكشف عن هويتها أو مكان إقامتها، لكن من دون جدوى.

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