الحكومة ترحب باستثمارات أوبر العالمية وتشيد باستجابتها للسيسي بتدشين أوبر باص

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، تونى ويست، النائب الأول لرئيس شركة "أوبر" العالمية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وخلال اللقاء، أشاد ويست بعلاقات الشراكة القائمة مع مصر، مؤكدًا أن شركة "أوبر" تقدر هذه الشراكة بشكل خاص، لا سيما وأن السوق المصرية تعد من أهم أسواق الشركة فى الشرق الأوسط، ومن ثم كان حرص الشركة على تعزيز تواجدها فى مصر، وتحويلها لمركز إقليمى لعمليات "أوبر".

وأضاف أن نحو 200 ألف مصرى يعملون مع الشركة، وهو ما يعد مصدر اعتزاز كبير لأوبر، كما تسعى الشركة لزيادة عدد المصريين الذين يعملون مع "أوبر"، فى كل المجالات ومنها مجال الابتكار والتطبيقات الذى يتفوق فيه عدد كبير من الشباب المصرى المتميز.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء باستثمارات شركة "أوبر" فى مصر، مشيدًا باستجابة الشركة الفورية لمطلب الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشين خدمة "أوبر باص" فى مصر، لتكون اول دولة فى العالم تشهد تطبيق هذه الخدمة.

وأعاد رئيس الوزراء التأكيد على استعداد الحكومة لتيسير عمل شركة "أوبر" فى مصر.