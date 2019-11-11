الجنيه الاسترليني يقفز لأعلى مستوى فى 6 أشهر مقابل اليورو

(رويترز)

قفز الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل اليورو وسجل أكبر زيادة ليوم واحد في حوالي شهر امام الدولار الأمريكي، بعد ان قال حزب بريكست إنه لن ينافس في الانتخابات العامة التي ستجرى في المملكة المتحدة الشهر القادم على المقاعد التي شغلها المحافظون في البرلمان السابق.

وفي دفعة مهمة لرئيس الوزراء بوريس جونسون قبل انتخابات الثاني عشر من ديسمبر، قال نايجل فيراج زعيم حزب بريكست إنه لا يريد أن تفوز الاحزاب المناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولهذا فإن حزبه لن يقدم مرشحين للمنافسة على المقاعد التي فاز بها المحافظون في انتخابات 2017 .

وصعد الاسترليني واحدا بالمئة إلى 1.2896 دولار، وهى أكبر زيادة ليوم واحد مقابل العملة الخضراء منذ منتصف اكتوبر وفقا لبيانات رفينيتيف، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.7% عند 1.2858 دولار بحلول الساعة 1640 بتوقيت جرينتش.

وأمام العملة الأوروبية، سجل الاسترليني أعلى مستوى في ستة أشهر عند 85.62 بنس لليورو.