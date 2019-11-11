سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 10:22 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الجنيه الاسترليني يقفز لأعلى مستوى فى 6 أشهر مقابل اليورو

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:12 م
الجنيه الاسترليني يقفز لأعلى مستوى فى 6 أشهر مقابل اليورو اليورو
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قفز الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل اليورو وسجل أكبر زيادة ليوم واحد في حوالي شهر امام الدولار الأمريكي، بعد ان قال حزب بريكست إنه لن ينافس في الانتخابات العامة التي ستجرى في المملكة المتحدة الشهر القادم على المقاعد التي شغلها المحافظون في البرلمان السابق.

وفي دفعة مهمة لرئيس الوزراء بوريس جونسون قبل انتخابات الثاني عشر من ديسمبر، قال نايجل فيراج زعيم حزب بريكست إنه لا يريد أن تفوز الاحزاب المناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولهذا فإن حزبه لن يقدم مرشحين للمنافسة على المقاعد التي فاز بها المحافظون في انتخابات 2017 .

وصعد الاسترليني واحدا بالمئة إلى 1.2896 دولار، وهى أكبر زيادة ليوم واحد مقابل العملة الخضراء منذ منتصف اكتوبر وفقا لبيانات رفينيتيف، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.7% عند 1.2858 دولار بحلول الساعة 1640 بتوقيت جرينتش.

وأمام العملة الأوروبية، سجل الاسترليني أعلى مستوى في ستة أشهر عند 85.62 بنس لليورو.

 

 


الجنيه الاسترلينى

اليورو

الدولار الأمريكى

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سعر اليورو اليوم الاثنين 11-11-2019

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:00 م

سعر اليورو اليوم الأحد.. و17.74 جنيه للشراء

الأحد، 10 نوفمبر 2019 10:55 ص

سعر اليورو اليوم السبت 9-11-2019 فى مصر

السبت، 09 نوفمبر 2019 11:37 ص

سعر اليورو اليوم الجمعة 8 - 11 – 2019

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:36 م

لماذا ارتفع الجنيه الإسترلينى لأعلى قيمة مقابل الدولار؟.. تعرف على التفاصيل

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:00 ص

بريطانيا أنفقت 2.2 مليون جنيه إسترلينى لحجب المواقع الإباحية.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أحمد السقا ينشر صورة من كواليس فيلم العنكبوت.. والصاوى يعلق: هتولع والله

أحمد السقا ينشر صورة من كواليس فيلم العنكبوت.. والصاوى يعلق: هتولع والله

عريضة من أعضاء الكونجرس لـ " ترامب " تطالب بإلغاء زيارة أردوغان لواشنطن

عريضة من أعضاء الكونجرس لـ " ترامب " تطالب بإلغاء زيارة أردوغان لواشنطن

رامى صبرى داعما لرامى جمال: ربنا موجود وشد حيلك وسمعنا فنك الجميل

رامى صبرى داعما لرامى جمال: ربنا موجود وشد حيلك وسمعنا فنك الجميل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

حماية المستهلك: الزام الشركات المشاركة فى عروض "بلاك فرايدى" بتخفيض الأسعار

حماية المستهلك: الزام الشركات المشاركة فى عروض "بلاك فرايدى" بتخفيض الأسعار

تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل

تويتر تدعو عملائها المشاركة برأيهم فى سياستها الجديدة بمحاربة المحتوى المضلل

رسالة شكر من فجر السعيد للمطربة أحلام بعد أزمتها الصحية

رسالة شكر من فجر السعيد للمطربة أحلام بعد أزمتها الصحية

موجز 6.. تحذير من عدم استقرار الطقس من الأربعاء للجمعة وأمطار تصل إلى السيول

موجز 6.. تحذير من عدم استقرار الطقس من الأربعاء للجمعة وأمطار تصل إلى السيول

منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

منتدى السجون الثالث.. منتجات النزلاء تحقق الاكتفاء الذاتى وفِي طريقها للعالمية.. مستشفى طرة يتمتع بأحدث الأجهزة والتقنيات.. السجناء: تقارير هيومان رايتس مضروبة والإخوان يروجون الأكاذيب.. صور

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

الطب المرعب.. دراسة تثبت قتل 16 شخصا فى عام 1650 من أجل التشريح

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

ابتكار فيروس "CF33" للقضاء على جميع أنواع السرطان .. اعرف التفاصيل

ابتكار فيروس "CF33" للقضاء على جميع أنواع السرطان .. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة