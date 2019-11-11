الجريدة الرسمية تنشر قرار رفع مكافآت عضو مجلس "الإصلاح التعاونى" بكوم أمبو

أسوان – عبد الله صلاح

قررت الجمعية العمومية العادية تعديل المادة رقم 38 من النظام الداخلى للجمعية التعاونية المركزية للإصلاح الزراعى بمديرية أسوان منطقة كوم أمبو، ليتقاضى عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو مزايا سنوية 75 ألف جنيهاً بدلاً من 50 ألف جنيه.

وتنص المادة رقم 38 قبل التعديل على: أن يكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو أى مزايا أخرى من كافة وحدات البنيان التعاونى عن السنة الواحدة مبلغ 50 ألف جنيهاً، بما فى ذلك ما يستحقه العضو من حوافز الإنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عند توزيع الفائض.

وتنص المادة رقم 38 بعد التعديل على: أن يكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو أى مزايا أخرى من كافة وحدات البنيان التعاونى عن السنة الواحدة مبلغ 75 ألف جنيهاً، بما فى ذلك ما يستحقه العضو من حوافز الإنتاج لأعضاء مجلس الإدارة عند توزيع الفائض، وذلك طبقاً للتعديل المقرر بالقرار الوزارى رقم 167 لسنة 2019.

جاء ذلك طبقاً لما نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم.