الجامعة العربية تتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم "الجديد" للجزائر

أ ش أ

تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد السفير محند صالح لعجوزى ، مندوبا دائما جديدا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، لدى الجامعة العربية .

جاء ذلك خلال استقباله له اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث أعرب الأمين العام للجامعة العربية خلال اللقاء عن ترحيبه بالسفير لعجوزى مندوبا دائما لبلاده لدى الجامعة العربية، وتمنى له السداد والتوفيق فى الاضطلاع بمهام منصبه، مبديا ثقته فى أن الجزائر ستواصل إسهامها الفاعل فى إطار الجامعة العربية وفى كل ما يفضى إلى الارتقاء بمستوى العمل العربى المشترك وخدمة القضايا العربية.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء مجمل جوانب عمل وأولويات الجامعة العربية خلال المرحلة الراهنة، والجهد القائم لمعالجة الأزمات والتحديات التى يمر بها العالم العربي، إلى جانب دفع وتطوير العمل العربى المشترك فى شتى الميادين ، والتى تخدم مصالح الدول الأعضاء ، والشعوب العربية.

كما تناول اللقاء، الدور الذى تقوم به الجزائر فى إطار الجامعة ، وفى منظومة العمل العربى المشترك، إلى جانب استعراض آخر المستجدات على الساحة العربية.