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"الجارديان" تحذر من حرائق غير مسبوقة بأستراليا الثلاثاء المقبل

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 12:41 م
"الجارديان" تحذر من حرائق غير مسبوقة بأستراليا الثلاثاء المقبل حرائق غابات أستراليا
كتبت رباب فتحى

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ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن نيو ساوث ويلز تواجه خطرًا غير مسبوق بسبب الحرائق يوم الثلاثاء وسط ارتفاع درجات حرارة وهبوب رياح قوية.

 

وحذر رؤساء المطافئ في أستراليا من " أخطر أسبوع لحرائق الغابات تشهده هذه البلاد على الإطلاق" ، قائلين إن نيو ساوث ويلز - الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد - قد تواجه يومًا من الحرائق "الكارثية" غير مسبوقة يوم الثلاثاء.

 

وهناك 60 حريقًا مشتعلة حاليًا في جميع أنحاء الولاية ، 40 منها تخرج عن السيطرة. وهناك أيضًا ما يقرب من 50 حريقًا مشتعلًا في كوينزلاند ، وحرائق في أستراليا الغربية وجنوب أستراليا.

 

 

وفي جميع أنحاء نيو ساوث ويلز ، توفي ثلاثة أشخاص بالفعل ، وتم هدم أكثر من 150 منزلاً. وقد ترك الجفاف الشديد والمستمر الكثير من المنطقة جافة.

 

وعلى الرغم من أن سلطات الطوارئ كانت تستعد ، فإن رفض الحكومة الفيدرالية لمناقشة دور تغير المناخ في تفاقم خطر الحريق أثار إدانات واسعة ، بعد أن رفض نائب رئيس الوزراء مايكل ماكورماك يوم الاثنين مثل هذه المخاوف.

 

 


استراليا

حرائق استراليا

تغير المناخ

حرائق الغابات

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