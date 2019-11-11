"الجارديان" تحذر من حرائق غير مسبوقة بأستراليا الثلاثاء المقبل

كتبت رباب فتحى

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن نيو ساوث ويلز تواجه خطرًا غير مسبوق بسبب الحرائق يوم الثلاثاء وسط ارتفاع درجات حرارة وهبوب رياح قوية.

وحذر رؤساء المطافئ في أستراليا من " أخطر أسبوع لحرائق الغابات تشهده هذه البلاد على الإطلاق" ، قائلين إن نيو ساوث ويلز - الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد - قد تواجه يومًا من الحرائق "الكارثية" غير مسبوقة يوم الثلاثاء.

وهناك 60 حريقًا مشتعلة حاليًا في جميع أنحاء الولاية ، 40 منها تخرج عن السيطرة. وهناك أيضًا ما يقرب من 50 حريقًا مشتعلًا في كوينزلاند ، وحرائق في أستراليا الغربية وجنوب أستراليا.

وفي جميع أنحاء نيو ساوث ويلز ، توفي ثلاثة أشخاص بالفعل ، وتم هدم أكثر من 150 منزلاً. وقد ترك الجفاف الشديد والمستمر الكثير من المنطقة جافة.

وعلى الرغم من أن سلطات الطوارئ كانت تستعد ، فإن رفض الحكومة الفيدرالية لمناقشة دور تغير المناخ في تفاقم خطر الحريق أثار إدانات واسعة ، بعد أن رفض نائب رئيس الوزراء مايكل ماكورماك يوم الاثنين مثل هذه المخاوف.