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البنك المركزى: ارتفاع التضخم الأساسى إلى 2.7% فى أكتوبر

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:24 ص
البنك المركزى: ارتفاع التضخم الأساسى إلى 2.7% فى أكتوبر الاحصاء
كتب – أحمد يعقوب

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قال البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إن معدل التضخم الأساسى ارتفع إلى 2.7% على أساس سنوى فى أكتوبر من 2.6% فى سبتمبر الماضى.
 
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 9 نوفمبر 2019، معدلاً شهرياً موجباً بلغ 1.0% فى أكتوبر 2019 مقابل معدلاً سالباً بلغ 0.03% فى سبتمبر 2019 ومعدلاً موجباً بلغ 2.6% فى ذات الشهر من العام السابق، وبالتالى، سجل المعدل السنوى للتضخم العام 3.1% فى أكتوبر 2019 مقابل 4.8% فى سبتمبر 2019.
 
وتم إدراج البيانات المتعلقة بالتضخم على الرابط الخاص بالسياســـة النقديــة على صفحة البنك المركزي المصري على شبكة الإنترنت تحت بند بيانات التضخم: http://www.cbe.org.eg/ar/MonetaryPolicy/Pages/Inflation.aspx. وسوف يتم نشر التحليل الشهرى للتضخم يوم 15 نوفمبر 2019.

البنك المركزى المصرى

جهاز الاحصاء

الاحصاء

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