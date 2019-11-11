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الاندبندنت: رغم تجنب الركود.. بريكست يؤثر على نمو الاقتصاد البريطانى

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:39 م
الاندبندنت: رغم تجنب الركود.. بريكست يؤثر على نمو الاقتصاد البريطانى بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن المملكة المتحدة تجنبت الوقوع في ركود بعد أن حقق الاقتصاد البريطانى نموا بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث من العام، ورغم ذلك أثرت حالة عدم اليقين المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتباطؤ العالمي على النمو الاقتصادى البريطانى.

 

وأوضحت أن الاقتصاديين كانوا يتوقعون نمواً بنسبة 0.4 في المائة ، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى الوقت المؤقت لتخزين الشركات للبضائع قبل الموعد النهائي لبريكست الذى كان حدده رئيس الوزراء، بوريس جونسون في 31 أكتوبر - والذي تم تأجيله الآن حتى 31 يناير 2020.

 

لكن أحدث الأرقام الرسمية تشير إلى عدم تحقيق زيادة في المخزونات. ومع ذلك ، كانت هناك علامات أخرى من شأنها أن تقلق رئيس الوزراء ومستشاره ساجد جافيد. جاء معظم النمو في الربع الثالث في شهر يوليو ، قبل تباطؤ الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر. جميع القطاعات الرئيسية إما ثابتة أو متراجعة خلال الشهر.

 

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الزخم الأساسي في الاقتصاد البريطاني "يظهر بعض علامات التباطؤ".

 

وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني من العام ، ويعنى الانكماش الإضافي بين شهري يوليو وسبتمبر حدوث كساد وتوجيه ضربة كبيرة لآمال جونسون في الحصول على انتصار في الانتخابات العامة الشهر المقبل.

 

وحقق النمو نسبة 1 في المائة فقط في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها قبل اثني عشر شهراً - وهو أسوأ أداء سنوي منذ أوائل عام 2010 في أعقاب الركود العظيم.

 

 


الاقتصاد البريطانى

بريكست

بوريس جونسون

الانتخابات البريطانية

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