سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاستخبارات العراقية: القبض على 3 إرهابيين فى الموصل والأنبار

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 06:17 ص
الاستخبارات العراقية: القبض على 3 إرهابيين فى الموصل والأنبار عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، الأحد، القبض على 3 إرهابيين فى الموصل والأنبار بينهم مسؤول التموين والتجهيزات لما يسمى (ولاية الأنبار).

وذكر بيان للمديرية- أوردته وكالة الأنباء الوطنية العراقية (نينا)- أن الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين فى منطقة القيارة بالموصل أحدهما كان المسؤول عن تموين وتجهيزات ما تسمى بـ (ولاية الأنبار) وهما من المطلوبين للقضاء.

وأضاف البيان أن شعبة الاستخبارات العسكرية تمكنت أيضا بناء على معلومات استخبارية دقيقة من القبض على أحد الإرهابيين فى قضاء (هيت) بالأنبار كان يعمل ضمن المفارز الأمنية المرتبطة بالإرهابى أبو حذيفة مسؤول أمن قاطع الجزيرة، وهو من المطلوبين للقضاء.

كما تمكنت القوة من مداهمة مخبأى للمعدات فى ناحية البغدادى وناحية كبيسة فى قضاء (هيت) أيضا، وعثرت بداخلهما على صواريخ (كاتيوشا) وصمامات أمان ودراجة نارية وخزان ماء لإخفاء المعدات.

 


الاستخبارات العراقية

العراق

أخبار العراق

القبض على إرهابيين

الموصل والأنبار

الجيش العراقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزراعة: نستهدف زراعة 300 ألف فدان قمح بأرض الإصلاح الزراعى بالموسم الجديد

الزراعة: نستهدف زراعة 300 ألف فدان قمح بأرض الإصلاح الزراعى بالموسم الجديد

الرى: دراسة متكاملة لحماية 69 كيلو متر على سواحل البحر المتوسط

الرى: دراسة متكاملة لحماية 69 كيلو متر على سواحل البحر المتوسط

اليوم.. الأقصر تشهد انطلاق مُولد دير مار جرجس بجبل الرزيقات لمدة 7 أيام

اليوم.. الأقصر تشهد انطلاق مُولد دير مار جرجس بجبل الرزيقات لمدة 7 أيام

تعرف على عقوبة متهمة بتزوير أوراق للاستيلاء على أراض عقب وفاة أصحابها

تعرف على عقوبة متهمة بتزوير أوراق للاستيلاء على أراض عقب وفاة أصحابها

الصحة: اطلاق 5 قوافل طبية لجميع التخصصات بـ3 محافظات خلال أيام

الصحة: اطلاق 5 قوافل طبية لجميع التخصصات بـ3 محافظات خلال أيام

التنمية المحلية: بدء الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة اليوم

التنمية المحلية: بدء الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة اليوم

تعرف على الضوابط المُنظمة لتحديد القيمة الإيجارية للمناجم بقانون الثروة المعدنية

تعرف على الضوابط المُنظمة لتحديد القيمة الإيجارية للمناجم بقانون الثروة المعدنية

ننشر تفاصيل تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن مشروع قانون رصيد الإجازات

ننشر تفاصيل تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن مشروع قانون رصيد الإجازات

الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

الصحة: إجراء تحاليل الغدة الدرقية لــ 2.5 مليون طفل سنويًا بالمجان

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

"إسكان البرلمان": تعديلات جوهرية على قانون التصالح للتخفيف عن المواطنين

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر فى الاعتزال

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة