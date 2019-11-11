الاستخبارات العراقية: القبض على 3 إرهابيين فى الموصل والأنبار

بغداد /أ ش أ/

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، الأحد، القبض على 3 إرهابيين فى الموصل والأنبار بينهم مسؤول التموين والتجهيزات لما يسمى (ولاية الأنبار).

وذكر بيان للمديرية- أوردته وكالة الأنباء الوطنية العراقية (نينا)- أن الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين فى منطقة القيارة بالموصل أحدهما كان المسؤول عن تموين وتجهيزات ما تسمى بـ (ولاية الأنبار) وهما من المطلوبين للقضاء.

وأضاف البيان أن شعبة الاستخبارات العسكرية تمكنت أيضا بناء على معلومات استخبارية دقيقة من القبض على أحد الإرهابيين فى قضاء (هيت) بالأنبار كان يعمل ضمن المفارز الأمنية المرتبطة بالإرهابى أبو حذيفة مسؤول أمن قاطع الجزيرة، وهو من المطلوبين للقضاء.

كما تمكنت القوة من مداهمة مخبأى للمعدات فى ناحية البغدادى وناحية كبيسة فى قضاء (هيت) أيضا، وعثرت بداخلهما على صواريخ (كاتيوشا) وصمامات أمان ودراجة نارية وخزان ماء لإخفاء المعدات.